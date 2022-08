Psg, L’Equipe: “Il Lipsia blinda Simakan, Campos fa all-in su Skriniar” (Di giovedì 18 agosto 2022) Momento di svolta per il calciomercato del Psg, ma non solo. Secondo quanto raccontato da ‘L’Equipe’ il club parigino è alla ricerca di un nuovo difensore e la scelta è ricaduta su Milan Skriniar. Infatti il Lipsia ha blindato a tripla mandato l’altro obiettivo di mercato di Campos, ovvero il difensore Mohamed Simakan, dichiarato incedibile e tolto dal mercato. Per questo motivo – sempre secondo quanto riportato dal quotidiano francese – Campos è pronto a fare all-in su Skriniar: in arrivo una nuova offerta, al rialzo, rispetto all’ultima di diverse settimane fa. Adesso la palla passa all’Inter. Questa dovrebbe essere l’ultima offerta da parte del Psg. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Momento di svolta per il calciomercato del Psg, ma non solo. Secondo quanto raccontato da ‘’ il club parigino è alla ricerca di un nuovo difensore e la scelta è ricaduta su Milan. Infatti ilhato a tripla mandato l’altro obiettivo di mercato di, ovvero il difensore Mohamed, dichiarato incedibile e tolto dal mercato. Per questo motivo – sempre secondo quanto riportato dal quotidiano francese –è pronto a fare all-in su: in arrivo una nuova offerta, al rialzo, rispetto all’ultima di diverse settimane fa. Adesso la palla passa all’Inter. Questa dovrebbe essere l’ultima offerta da parte del Psg. SportFace.

