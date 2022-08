Manolo79048045 : RT @BarbyTifaInter: Volevo dire a quelle che si credono Paris Hilton, che manco lo stesso biondo potete copià. Volate basso. - paolo_berselli : RT @BarbyTifaInter: Volevo dire a quelle che si credono Paris Hilton, che manco lo stesso biondo potete copià. Volate basso. - Korovamilkbar76 : @monicanote73 @BarbyTifaInter Ma, a proposito… che fine ha fatto Paris Hilton? - monicanote73 : RT @BarbyTifaInter: Volevo dire a quelle che si credono Paris Hilton, che manco lo stesso biondo potete copià. Volate basso. - NCicuta : @BarbyTifaInter Paris Hilton da quanto non sentivo più nominarla.. chissà che fine ha fatto -

ilGiornale.it

L'ultima arrivata è la start - up americana Colossal Bioscience, che per i suoi progetti ha raccolto 75 milioni di dollari da vari investitori, compresa, e fondata dal genetista George ...Justin Bieber etra le 19 celebrità chiamate in causa per la promozione 'ingannevole' di NFT Il gruppo di controllo dei consumatori, Truth in Advertising, afferma che le celebrità promuovono token non ... Paris Hilton e Chris Hemsworth finanziano la de-estinzione: "Mammut e dodo torneranno in vita" L'ereditiera e l'attore australiano hanno investito milioni di dollari nella startup americana Colossal Bioscience, che promette di riportare in vita esemplari di mammut e tigre della Tanzania entro i ...Un gruppo di tutela dei consumatori ha denunciato 19 diverse celebrità per aver presumibilmente promosso gli NFT senza rivelare il loro legame con i progetti.