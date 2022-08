Nubifragio a Venezia, vento fa volare ombrelloni a San Marco (Di giovedì 18 agosto 2022) Venezia è stata colpita nella tarda mattinata da un forte Nubifragio , con raffiche di vento così forti da rovesciare anche i tavolini all'aperto e gli ombrelloni dei caffè in piazza San Marco. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022)è stata colpita nella tarda mattinata da un forte, con raffiche dicosì forti da rovesciare anche i tavolini all'aperto e glidei caffè in piazza San. ...

TgrRaiVeneto : In tarda mattinata il litorale veneziano è stato colpito da un nubifragio e fortissime raffiche di vento. Il video… - iconanews : Nubifragio a Venezia, vento fa volare ombrelloni a San Marco - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Nubifragio a Venezia, vento fa volare ombrelloni a San Marco Temporali e forti piogge in tutta… - GuidoMoltedo : RT @monicasambo: Dopo mesi di sole e di siccità in queste ore un nubifragio si è abbattuto su Venezia e in modo ancora più violento in altr… - Cris_quella : RT @camiziani: Il mio fu ombrellone .. nubifragio a Venezia e dintorni ???????? -