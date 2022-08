Milano, la ragazza eritrea accoltellata aveva rifiutato le nozze concordate dalla famiglia (Di giovedì 18 agosto 2022) Mercoledì mattina era stata accoltellata da un eritreo, facendo pensare in un primo momento a una relazione finita male. Si è scoperto, però, che dietro l'aggressione di Milano, consumatasi in Piazza ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 agosto 2022) Mercoledì mattina era statada un eritreo, facendo pensare in un primo momento a una relazione finita male. Si è scoperto, però, che dietro l'aggressione di, consumatasi in Piazza ...

MBodano : RT @fratotolo2: Ragazza accoltellata alla pancia da un eritreo in centro a Milano, un’altra ragazza molestata sul treno da un marocchino ch… - heyday94 : RT @fratotolo2: Ragazza accoltellata alla pancia da un eritreo in centro a Milano, un’altra ragazza molestata sul treno da un marocchino ch… - Ilmarchese15 : RT @fratotolo2: Ragazza accoltellata alla pancia da un eritreo in centro a Milano, un’altra ragazza molestata sul treno da un marocchino ch… - Rob76282550 : RT @fratotolo2: Ragazza accoltellata alla pancia da un eritreo in centro a Milano, un’altra ragazza molestata sul treno da un marocchino ch… - BettainChin : RT @fratotolo2: Ragazza accoltellata alla pancia da un eritreo in centro a Milano, un’altra ragazza molestata sul treno da un marocchino ch… -