Mercato – Il Borussia Dortmund non fa sconti per Akanji | una la speranza di Marotta e Ausilio

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 18 agosto 2022) Manuelprofilo gradito ache però devono superare la resistenza delE’ sicuramente Manuelil preferito come rinforzo in difesa per l’Inter di Simone Inzaghi. Il centrale svizzero è ormai ai margini del(contratto in scadenza 2023), che però non arretra dalla sua richiesta di 15 milioni di euro. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in Viale della Liberazionesperano ancora in un ammorbidimento della posizione dei gialloneri con il passare dei giorni. “Anon ci sarà nessun allungamento tattico del contratto diche gli permetta di accasarsi temporaneamente in ...