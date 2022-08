Medico aggredito da un paziente: 'Non toccarmi, sei nero, mi attacchi le malattie' (Di giovedì 18 agosto 2022) Un altro grave episodio di razzismo . Vittima Andi Nganso, Medico di 32 anni di origini camerunensi. 'Ho subito la violenza verbale razzista più feroce della mia vita e ho deciso, di concerto con il ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 agosto 2022) Un altro grave episodio di razzismo . Vittima Andi Nganso,di 32 anni di origini camerunensi. 'Ho subito la violenza verbale razzista più feroce della mia vita e ho deciso, di concerto con il ...

fanpage : Il dottor Andi Nganso, medico di 32 anni di origini camerunensi, è stato aggredito da un paziente che stava curando… - rulajebreal : “Non toccarmi, sei nero mi attacchi malattie.” #AndiNganso medico aggredito in ospedale da un Razzista. “Ho subito… - petergomezblog : “Che schifo, un dottore nero. Se lo sa Zaia… mi viene da vomitare” medico di Lignano aggredito da paziente. Il pres… - Paroledipaola : RT @rulajebreal: “Non toccarmi, sei nero mi attacchi malattie.” #AndiNganso medico aggredito in ospedale da un Razzista. “Ho subito la viol… - EnricoColtri1 : A #civitanovamarche un ragazzo nigeriano è stato massacrato in mezzo alla strada. Ad #Asti una piscina non ha fatto… -