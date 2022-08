L’incendio riprende vigore, a Barone e Real Celsi famiglie abbandonano le case: “Fiamme a 150 metri da casa nostra” (Di giovedì 18 agosto 2022) “Le Fiamme sono adesso a 150 metri da casa nostra. Abbiamo chiamato più volte il 112, il 115, ma non abbiamo mai ricevuto risposta”. È la signora D. T. a lanciare l’allarme. Abita in via M35, in prossimità del ponte della Palermo Sciacca che oggi è stato raggiunto dalle Fiamme. Vive nell’angoscia che le Fiamme possano raggiungere la sua casa. Dal video girato da casa sua sono chiaramente visibili due lunghe strisce di fuoco. Ma sono diversi i piccoli focolai ancora rimasti accesi. https://filodirettomonReale.it/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Video-2022-08-18-at-20.56.59-2-2.mp4 https://filodirettomonReale.it/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Video-2022-08-18-at-20.56.59.mp4 “Sotto i piloni del ponte ci sono ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 18 agosto 2022) “Lesono adesso a 150da. Abbiamo chiamato più volte il 112, il 115, ma non abbiamo mai ricevuto risposta”. È la signora D. T. a lanciare l’allarme. Abita in via M35, in prossimità del ponte della Palermo Sciacca che oggi è stato raggiunto dalle. Vive nell’angoscia che lepossano raggiungere la sua. Dal video girato dasua sono chiaramente visibili due lunghe strisce di fuoco. Ma sono diversi i piccoli focolai ancora rimasti accesi. https://filodirettomone.it/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Video-2022-08-18-at-20.56.59-2-2.mp4 https://filodirettomone.it/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Video-2022-08-18-at-20.56.59.mp4 “Sotto i piloni del ponte ci sono ...

