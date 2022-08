Liguria, raffiche di vento a oltre 140 km orari (Di giovedì 18 agosto 2022) Durante l’allerta meteo gialla in corso in Liguria le raffiche di vento in costa alla Spezia hanno oltrepassato i 140 chilometri all’ora mentre a Giacopiane nell’entroterra di Chiavari sono arrivate a 127 chilometri all’ora. Lo hanno spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e la vicedirettrice del dipartimento Ambiente di Protezione civile Elisabetta Trovatore nella sede della Protezione civile ligure. “L’intensita’ delle piogge e’ stata forte ma non persistente – ha detto Trovatore -. Nella zona di Panesi nel Comune di Cogorno a Genova abbiamo registrato il massimo di 20 millimetri di pioggia in 5 minuti, che e’ parecchio. Il massimo raggiunto nell’arco dell’ora in Liguria e’ stato di 36 millimetri. Il vento medio in costa alla Spezia e’ stato di 50 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 agosto 2022) Durante l’allerta meteo gialla in corso inlediin costa alla Spezia hannopassato i 140 chilometri all’ora mentre a Giacopiane nell’entroterra di Chiavari sono arrivate a 127 chilometri all’ora. Lo hanno spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e la vicedirettrice del dipartimento Ambiente di Protezione civile Elisabetta Trovatore nella sede della Protezione civile ligure. “L’intensita’ delle piogge e’ stata forte ma non persistente – ha detto Trovatore -. Nella zona di Panesi nel Comune di Cogorno a Genova abbiamo registrato il massimo di 20 millimetri di pioggia in 5 minuti, che e’ parecchio. Il massimo raggiunto nell’arco dell’ora ine’ stato di 36 millimetri. Ilmedio in costa alla Spezia e’ stato di 50 ...

MeteoMignanego : ?? ALLERTA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI ?? GIALLA dalle ore 00:00 alle ore 23:59 del 18/8 ???? Oggi previste raffiche… - sulsitodisimone : RT @ReteMeteoAmator: Mattinata che parte già movimentata, con primi danni in #Liguria, qui siamo a #Lavagna dove ci sono diversi danni da v… - ReteMeteoAmator : Mattinata che parte già movimentata, con primi danni in #Liguria, qui siamo a #Lavagna dove ci sono diversi danni d… - MeteoMignanego : ?? ALLERTA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI ?? GIALLA dalle ore 00:00 del 15/8 alle ore 11:59 del 16/8 ???? Domani e dopo… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Meteo. #Ferragosto all'insegna dell'instabilità nella nostra regione. Fino alle 14 resta l'#allertagialla diramata ieri… -