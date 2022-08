Infortunio in allenamento per un azzurro: a rischio la sua presenza per Napoli-Monza (Di giovedì 18 agosto 2022) I colpi di mercato che stanno arrivando in queste ultime ore (Simeone, Ndombele, Raspadori) stanno prendendo sicuramente la scena in casa Napoli: i tifosi sono euforici ed è tornato un forte entusiasmo in città. Intanto, però, non bisogna dimenticare che il campionato è già iniziato e domenica ci sarà la prima al Maradona contro il il Monza neopromosso. I giocatori azzurri, dopo la bella vittoria di lunedì contro il Verona all’esordio, si stanno allenando intensamente a Castel Volturno per il secondo test in campionato. Diego Demme Oggi, dopo l’ufficialità del suo acquisto, si è visto per la prima volta all’SSC Napoli Konami Training Center anche Giovanni Simeone, arrivato proprio dall’Hellas Verona per sostituire il partente Andrea Petagna. L’allenamento odierno, però, ha portato anche brutte notizie per ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 18 agosto 2022) I colpi di mercato che stanno arrivando in queste ultime ore (Simeone, Ndombele, Raspadori) stanno prendendo sicuramente la scena in casa: i tifosi sono euforici ed è tornato un forte entusiasmo in città. Intanto, però, non bisogna dimenticare che il campionato è già iniziato e domenica ci sarà la prima al Maradona contro il ilneopromosso. I giocatori azzurri, dopo la bella vittoria di lunedì contro il Verona all’esordio, si stanno allenando intensamente a Castel Volturno per il secondo test in campionato. Diego Demme Oggi, dopo l’ufficialità del suo acquisto, si è visto per la prima volta all’SSCKonami Training Center anche Giovanni Simeone, arrivato proprio dall’Hellas Verona per sostituire il partente Andrea Petagna. L’odierno, però, ha portato anche brutte notizie per ...

