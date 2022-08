Gigafactory Italvolt costruita nel 2023 forse

(Di giovedì 18 agosto 2022) È previsto per ill’inizio della costruzione della, la fabbrica italiana di batterie elettriche che vedrà la luce in Piemonte. Burocrazia permettendo, naturalmente. Lavedrà la luce presto? A dare la notizia è l’Amministratore Delegato dell’azienda, Lars Carlstrom. Il suo obiettivo è proprio di portare lada 45

InsideEVs Italia

La prima pietra dellaitaliana di, società svedese fondata da Lars Carlstrom, che ne è anche il CEO, verrà posata nella primavera del 2023 nel pieno rispetto del calendario dei lavori, partito a ...potrebbe cominciare a mettere in piedi il suo impianto di produzione di batterie per ... il quale ha l'obiettivo di costruire a Scarmagno, in provincia di Torino, unada 45 GWh. ... A che punto siamo con la gigafactory Italvolt: le novità Recentemente è stato firmato il Protocollo di Intesa fra tutte le parti coinvolte, la Società e le pubbliche amministrazioni locali, e ora il progetto è pronto a passare alla fase successiva ...La fabbrica italiana di batterie elettriche, in Piemonte, dovrebbe essere costruita a breve termine - salvo burocrazia ...