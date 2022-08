Firenze tramvia: ripartita linea T1, liberati i binari dai vigili del fuoco (Di giovedì 18 agosto 2022) Liberata a Firenze la linea T1 della tramvia per Scandicci, che era ferma da questa mattina per la caduta di un albero su un convoglio a causa del maltempo, dentro il parco delle Cascine L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 agosto 2022) Liberata alaT1 dellaper Scandicci, che era ferma da questa mattina per la caduta di un albero su un convoglio a causa del maltempo, dentro il parco delle Cascine L'articolo proviene daPost.

DarioNardella : Situazione #maltempo a #Firenze. 15 richieste di intervento in città per alberi o rami caduti. Sono attive almeno 6… - TgrRaiToscana : Maltempo: in provincia di Massa Carrara e in Versilia danneggiati gli stabilimenti balneari. A Firenze, due alberi… - venti4ore : Firenze tramvia ripartita linea T1, liberati i binari dai vigili del fuoco - FirenzePost : Firenze tramvia: ripartita linea T1, liberati i binari dai vigili del fuoco - infoitinterno : Maltempo Firenze: albero crollato sulla tramvia, famiglia bloccata in un camper -