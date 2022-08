Europei nuoto | argento nel trampolino da 3 metri per Elena Bertocchi e Chiara Pellacani

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - Coninews : Con l'oro della 4x100 misti maschile sono 35 le medaglie italiane del nuoto in vasca agli Europei di #Roma2022. Che… - Agenzia_Ansa : Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 52'21. Medaglia d… - UnipolSai_CRP : Ogni gara è un emozione che si porta nel cuore. E una medaglia vinta con la carica di questo pubblico è un'emozion… - morena_faenza : RT @RaiNews: 2 italiani sul podio dei tuffi trampolino 1 metro: Lorenzo Marsaglia argento, Giovanni Tocci bronzo. #Roma2022 -

Eurosport IT

di Arianna Ravelli Prima medaglia per l'Italia oggi nei tuffi con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel trampolino tre metri sincro. Argento Bertocchi - Pellacani Un avvio difficile, un salto ...ROMA. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno conquistato la medaglia d'argento nel sincro 3 metri aglidi tuffi, in programma a Roma. La coppia azzurra con il punteggio di 260,76 è stata preceduta dal duo tedesco Lena Hentschel e Tina Putzel (281.16), terza la coppia svedese Emilia Garip ... Calendario Europei Nuoto, Atletica 18 agosto: orari di tutti gli sport, programma, tv, streaming, italiani in gara Continuano a fare incetta di medaglie gli azzurri del nuoto in occasione degli Europei... casalinghi. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani vincono la medaglia d’argento nel trampolino 3m sincro a ...Agli Europei di nuoto a Roma l'Italia ha dominato. Ma fra tutti si è distinto il campionissimo, il nuotatore generazionale arrivato finalmente alla sua completa maturazione ...