Elezioni | Letta schiera i suoi ma la cosa triste è che ormai il Pd non esiste più

Eccoci qua. Campagna elettorale iniziata, coalizioni pronte e squadre ai posti di partenza. Partiamo da Enrico Letta, il novello Sandokan parigino che vuole vedere i propri candidati con gli occhi da tigre. All'interno della ditta del Pd devono avere avuto qualche problema con i paragoni e gli animali, ci aveva provato Bersani che voleva smacchiare il giaguaro e sappiamo l'infelice esito. E allora vediamoli questi nuovi tigrotti candidati da Enrico. Il fiore all'occhiello pare sia Andrea Crisanti, pochi occhi da tigre ma esperto di malattie derivanti dalla zanzara. Anzi pare che la campagna elettorale a seguito della sua candidatura cambierà slogan e passerà da occhi da tigre a occhi da zanzara. Insomma, oltre a qualche battuta bisogna ricordare tutte le panzane dette dal narcisista Crisanti durante la pandemia. Ha detto tutto e il contrario di tutto. Voleva continuare ...

