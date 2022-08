Calciomercato Sampdoria: Ferrarini è lontano (Di giovedì 18 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati starebbero rallentando su Ferrarini, terzino della Fiorentina, che non convince i dirgenti Come riportato da Sampnews24, la Sampdoria starebbe lasciando perdere la pista che conduceva a Ferrarini, terzino della Fiorentina. Il classe 2000 non ha stuzzicato la fantasia della società blucerchiata, che non solo è concentrata su altri fronti, ma che vedrebbe il suo arrivo subordinato alla partenza di Depaoli, che non ha ricevuto offerte al momento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022), i blucerchiati starebbero rallentando su, terzino della Fiorentina, che non convince i dirgenti Come riportato da Sampnews24, lastarebbe lasciando perdere la pista che conduceva a, terzino della Fiorentina. Il classe 2000 non ha stuzzicato la fantasia della società blucerchiata, che non solo è concentrata su altri fronti, ma che vedrebbe il suo arrivo subordinato alla partenza di Depaoli, che non ha ricevuto offerte al momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Salernitana, Antonio #Candreva ha firmato Per l'ex #Sampdoria un contratto biennale #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, avviati i primi contatti con #Candreva della #Sampdoria - SampNews24 : #Lemina-#Sampdoria: è successo in Conference League! - clubdoria46 : #CalciomercatoSampdoria, #Lemina lontano: titolare in Conference League #samp #sampdoria #calciomercato - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Grassi: #Empoli? Nessuna esitazione. Le parole #Samp -

Calciomercato Sampdoria: Ferrarini è lontano Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati starebbero rallentando su Ferrarini, terzino della Fiorentina, che non convince i dirgenti Come riportato da Sampnews24, la Sampdoria starebbe lasciando perdere ... Calciomercato Sampdoria, l'Elche piomba su Murillo Calciomercato Sampdoria, sirene spagnolo per Murillo: il difensore colombiano è finito nel mirino dell'Elche Jeison Murillo potrebbe tornare di nuovo in Spagna. Dopo l'esperienza biennale in prestito ... Samp News 24 Atalanta-Milan, alcune curiosità sul match Per la sfida in programma domenica, ecco alcune curiosità e statistiche Domenica sera andrà in scena Atalanta-Milan e, come di consueto, la Lega Serie A offre alcune curiosità sul match in programma a ... Juve, Allegri ha in mente due formazioni senza Di Maria: cosa può cambiare Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... , i blucerchiati starebbero rallentando su Ferrarini, terzino della Fiorentina, che non convince i dirgenti Come riportato da Sampnews24, lastarebbe lasciando perdere ..., sirene spagnolo per Murillo: il difensore colombiano è finito nel mirino dell'Elche Jeison Murillo potrebbe tornare di nuovo in Spagna. Dopo l'esperienza biennale in prestito ... Calciomercato Sampdoria, lo Spezia su Colley: i dettagli Per la sfida in programma domenica, ecco alcune curiosità e statistiche Domenica sera andrà in scena Atalanta-Milan e, come di consueto, la Lega Serie A offre alcune curiosità sul match in programma a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...