Bonaccini: “Asilo nido sia obbligatorio, chi lo frequenta poi è più bravo alle superiori, lo vediamo delle prove Invalsi” (Di giovedì 18 agosto 2022) Al TG2 Post interviene il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. L'esponente dem parla anche di scuola e dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 agosto 2022) Al TG2 Post interviene il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano. L'esponente dem parla anche di scuola e dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni. L'articolo .

orizzontescuola : Bonaccini: “Asilo nido sia obbligatorio, chi lo frequenta poi è più bravo alle superiori, lo vediamo delle prove In… - LuigiF97101292 : RT @Gundam042: @molumbe @TemaMarco60 Imparasse prima a lavarsi che a luglio dopo che si è fatto il bagno in riviera hanno dovuto bloccare l… - Gundam042 : @molumbe @TemaMarco60 Imparasse prima a lavarsi che a luglio dopo che si è fatto il bagno in riviera hanno dovuto b… - bull43may : RT @WCostituzione: @pdnetwork Ricordo che quell'invasato di Bonaccini propose il nido obbligatorio. In ogni caso l'asilo obbligatorio signi… - doctormabuse18 : RT @WCostituzione: @pdnetwork Ricordo che quell'invasato di Bonaccini propose il nido obbligatorio. In ogni caso l'asilo obbligatorio signi… -