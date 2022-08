Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2022 | chi ha vinto in prime time

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 agosto 2022)Tv di17: Ancheè stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share? Chi hasera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 17per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce dei programmi televisivi della giornata diin modo particolare per quanto riguarda quella che viene vista come la fascia principale: quale? Semplice. Quella. Nella serata di, mercoledì 17, su Rai1 Superquark ha conquistato ...