Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2022 ORE 16:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SU VIA SALARIA ALTEZZA SVINCOLO SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA SU VIA CASILINA ALTEZZA SAN CESAREO E SU VIA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITA' Roma NAPOLI A CAUSA DI GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA CIRCOLazioNE. IN CORSO L'INTERVENTO DIE TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRRESA DEL TRAFFICO FERROVIARIO . I TRENI ALTA VELOCITA' POSSO REGISTRARE RITARDI FINO A 60 MINUTI E DEVIAZIONID I PERCORSO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA METRomaRE

Disagi sulle strade pontine all'indomani del maltempo: ancora chiusa l'Appia L'azienda per le strade del Lazio ha infatti reso noto che che è stata ripristinata la viabilità ... Il tratto di strada interessata va dal km 84,800 al km 87,300, procedendo verso Roma. Resta ancora da ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 08 - 2022 ore 12:30 
VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 12.20 2022 CLAUDIO VELOCCIA SULLA A1 ROMA FIRENZE PER UN CANTIERE ATTIVO TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E FIANO ROMANO DIREZIONE FIRENZE SULLA VIA LITORANEA