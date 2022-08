iconanews : Uccide la madre e si getta dal ponte nel Biellese - discoradioIT : #Biella, 58enne uccide la madre e poi si toglie la vita lanciandosi dal ponte della Pistolesa - RossanaGiannan2 : RT @fanpage: Terribile tragedia familiare, un uomo di 58 anni ha prima ucciso la madre 80enne, poi è salito in auto e si è gettato da un po… - fanpage : Terribile tragedia familiare, un uomo di 58 anni ha prima ucciso la madre 80enne, poi è salito in auto e si è getta… - quotidianopiem : Uccide la madre di 80 anni a Strona e poi si butta dal ponte della Pistolesa: morto 58enne -

Agenzia ANSA

È notizia di poco fa l'omicidio suicidio di un 58enne del biellese che ha prima ucciso laanziana di 80 anni in frazione Boero a Strona e poi si è tolto la vita buttandosi dal ponte della Pistolesa. Notizia in aggiornamento Foto di Rinina25 CC BY 2.5Omicidio suicidio nel Biellese: poco fa un uomo di 58 anni si è ucciso gettandosi dal ponte della Pistolesa dopo aver ammazzato la, 80 anni. L'omicidio sarebbe avvenuto a Strona, in frazione Boero: ulteriori particolari nei prossimi aggiornamenti. Uccide la madre e si getta dal ponte nel Biellese - Ultima Ora Omicidio-suicidio a Strona, piccolo centro del Biellese, dove un 58enne ha ucciso la madre, di 79 anni, nell'appartamento di famiglia; l'uomo è poi uscito di casa e si è diretto verso il ponte della P ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...