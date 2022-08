Sinner-Auger Aliassime in tv domani: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2022 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Jannik Sinner sfiderà Felix Auger-Aliassime nella circostanza degli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2022, importante torneo sul cemento outdoor americano. L’azzurro ha superato in serie Thanasi Kokkinakis e Miomir Kecmanovic, entrambi avversari ostici da affrontare sul veloce; rilevante invece il successo del canadese ai danni di Alex De Minaur, in due set, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno. Il rovescio di Sinner, miglior colpo del suo repertorio, può realisticamente creare più di qualche grattacapo al nordamericano; quest’ultimo però dispone di una prima di servizio potenzialmente devastante, alla quale l’azzurro dovrà porre rimedio con una resa in risposta all’altezza delle attese. TABELLONE MONTEPREMI Il confronto tra ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Janniksfiderà Felixnella circostanza degli ottavi di finale deldi, importante torneo sul cemento outdoor americano. L’azzurro ha superato in serie Thanasi Kokkinakis e Miomir Kecmanovic, entrambi avversari ostici da affrontare sul veloce; rilevante invece il successo del canadese ai danni di Alex De Minaur, in due set, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno. Il rovescio di, miglior colpo del suo repertorio, può realisticamente creare più di qualche grattacapo al nordamericano; quest’ultimo però dispone di una prima di servizio potenzialmente devastante, alla quale l’azzurro dovrà porre rimedio con una resa in risposta all’altezza delle attese. TABELLONE MONTEPREMI Il confronto tra ...

infoitsport : Sinner-Auger Aliassime in TV domani: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2022 - Bertolca10 : Jannik #Sinner accede agli ottavi del torneo di Cincinnati. 7-5, 3-1, prima del ritiro del serbo. Agli ottavi il ca… - itsdjana : quindi domani sinner - auger e rublev - fritz una giornata molto difficile per me - Eurosport_IT : Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime agli ottavi ?? #ATPCincinnati | #ATP | #Sinner | #Tennis - PpVBMV : Sinner si aggiudica il 2º turno del Masters di Cincinnati battendo Kecmanovic per 7-5 3-1 (abbandono). Jannik acced… -