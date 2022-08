sportli26181512 : Monaco, UFFICIALE: rinnovo per Vanderson: Il Monaco rende noto il rinnovo di Vanderson. Il terzino destro classe 20… - tcm24com : Ufficiale: il Monaco blinda Vanderson fino al 2027 #Monaco #Vanderson - NMercato24 : Siviglia, UFFICIALE: ecco Nianzou dal Bayern Monaco. #Calciomercato #17agosto - zazoomblog : Lorient UFFICIALE: arriva Matsima del Monaco - #Lorient #UFFICIALE: #arriva #Matsima - sportli26181512 : Lorient, UFFICIALE: arriva Matsima del Monaco: Come riportato sui propri canali socia, il Lorient ha ufficializzato… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Ilrende noto il rinnovo di Vanderson . Il terzino destro classe 2001 ha trovato un accodo col club del Principato fino al 2027.Nei listini del marchio disono già presenti la iX M60 da 619 CV e la i4 M50 da 544 CV, ... Ora, invece, abbiamo la conferma dell'arrivo di una sportiva ad elettroni e la fotodice ... Monaco, UFFICIALE: colpo a centrocampo, arriva Camara | Mercato Giunto al terzo posto nello scorso campionato dominato dal Psg, il Monaco ha cominciato la nuova stagione con ... tramite il comunicato ufficiale del club, il rinnovo del contratto di Vanderson, ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...