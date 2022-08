LDA e Gigi D'Alessio in vacanza con i ragazzi di Amici 21: ecco dove sono (Di mercoledì 17 agosto 2022) LDA, Albe e Serena continuano a condividere online i dettagli della loro estate 2022. I tre ex concorrenti del programma di Maria De Filippi hanno deciso di trascorrere insieme le vacanze. Dopo le foto del mare, una sorpresa. I tre si trovano infatti a casa del famoso cantante Gigi D'Alessio. ecco svelati i dettagli. Ormai non è più una novità che LDA, Serena e Albe stiano trascorrendo insieme l'estate 2022. Se a qualcuno questi nomi non dicono niente, per altri si tratta dei propri giovani idoli. I tre sono delle vere e proprie star salite alla ribalta grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Alberto La Malfa, conosciuto più semplicemente come Albe, è un cantante di cui è possibile ascoltare già diversi singoli. Luca D'Alessio, conosciuto come LDA, è un cantante le cui radici ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 17 agosto 2022) LDA, Albe e Serena continuano a condividere online i dettagli della loro estate 2022. I tre ex concorrenti del programma di Maria De Filippi hanno deciso di trascorrere insieme le vacanze. Dopo le foto del mare, una sorpresa. I tre si trovano infatti a casa del famoso cantanteD'svelati i dettagli. Ormai non è più una novità che LDA, Serena e Albe stiano trascorrendo insieme l'estate 2022. Se a qualcuno questi nomi non dicono niente, per altri si tratta dei propri giovani idoli. I tredelle vere e proprie star salite alla ribalta grazie al talent showdi Maria De Filippi. Alberto La Malfa, conosciuto più semplicemente come Albe, è un cantante di cui è possibile ascoltare già diversi singoli. Luca D', conosciuto come LDA, è un cantante le cui radici ...

gio_lucy_ : RT @ile_spam: albe e sere con gigi nazionale ?? #seralbe #lda - heartsjealous : RT @ile_spam: albe e sere con gigi nazionale ?? #seralbe #lda - ile_spam : albe e sere con gigi nazionale ?? #seralbe #lda - heartsjealous : Questa foto è bellissima, mi rende debole ?????? Luca che tiene in braccio il piccolo Francesco, Albe e Sere con Gigi… - telodogratis : In vacanza da papà Gigi D’Alessio: LDA e gli ex compagni di Amici al mare insieme -