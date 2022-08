La denuncia | “Neppure un fiore | il Napoli ha dimenticato Garella”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Claudio, ex storico portiere die Verona, è deceduto da pochi giorni proprio a ridosso della prima partita di campionato tra Verona e. Non sono mancate in questi giorni le commemorazioni per l’ex portiere, molti personaggi vicini al mondo del calcio hanno voluto lasciare un proprio messaggio per ricordare con affetto l’ex giocatore. VERONA, ITALY – AUGUST 15: The 2 teams stand for a minutes silence in memory of former player Claudioduring the Serie A match between Hellas Verona and SSCat Stadio Marcantonio Bentegodi on August 15, 2022 in Verona, . (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Una delle iniziative più belle è stata sicuramente quella del Verona: gli scaligeri, in occasione della sfida contro gli azzurri, hanno fatto indossare al proprio ...