Kabul, esplosione in moschea: decine di morti (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora un sanguinoso attentato a Kabul. decine di persone – non meno di trenta, secondo alcuni media – sono rimaste uccise e decine di altre ferite in un’esplosione in una moschea durante le preghiere della sera in una moschea della capitale afghana. L’esplosione è avvenuta nell’area di Kotal-e-Khairkhana, nella parte settentrionale di Kabul, e tra le vittime ci sarebbe anche l’imam della moschea Mawlawi Amir Mohammad Kabuli. Su Twitter Emergency ha scritto di aver ricevuto nel suo ospedale a Kabul 27 feriti. Tra questi cinque minori, di cui un bambino di sette anni. L’esplosione è avvenuta due giorni dopo il primo anniversario della presa di Kabul da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora un sanguinoso attentato adi persone – non meno di trenta, secondo alcuni media – sono rimaste uccise edi altre ferite in un’in unadurante le preghiere della sera in unadella capitale afghana. L’è avvenuta nell’area di Kotal-e-Khairkhana, nella parte settentrionale di, e tra le vittime ci sarebbe anche l’imam dellaMawlawi Amir Mohammadi. Su Twitter Emergency ha scritto di aver ricevuto nel suo ospedale a27 feriti. Tra questi cinque minori, di cui un bambino di sette anni. L’è avvenuta due giorni dopo il primo anniversario della presa dida ...

emergency_ong : ?? #Afghanistan #Kabul 27 vittime ricevute al momento in seguito a un'#esplosione avvenuta nel quartiere PD17. Tra l… - ilpost : C’è stata una grande esplosione in una moschea a Kabul: ci sono decine di feriti - emergency_ong : #Afghanistan Stefano, nostro Country Director, ci aggiorna su esplosione che oggi ha colpito #Kabul. Abbiamo ricevu… - fattoquotidiano : Afghanistan, esplosione in una moschea di Kabul: almeno 20 vittime e 40 feriti. Morto anche un bimbo di 7 anni - EmergencyBO : ++ Esplosione a Kabul in una moschea: 27 vittime ricevute, tra loro 5 minori -