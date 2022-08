TV7Benevento : Incendi: capo protezione Civile Sicilia, 'fuoco appiccato a Pantelleria in modo scientifico' -… - VedeleAngela : Nel distretto di Dzhankoy, in Crimea, sono stati registrati due focolai fumanti dopo l'esplosione di granate, con i… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Gli #incendi di #Ventimiglia e #CapoBerta sono sotto controllo. Nel primo caso si tratta del rogo divampato martedì ad #A… - BabboleoNews : Gli #incendi di #Ventimiglia e #CapoBerta sono sotto controllo. Nel primo caso si tratta del rogo divampato martedì… - Skywalk59735517 : RT @CCKKI: Il capo della #Crimea Sergey #Aksenov dal luogo di emergenza: rafforzate le misure di sicurezza con un cordone di 5 Km, il Minis… -

Palermo, 17 ago. (Adnkronos) - "Il fuoco è stato appiccato in modo scientifico in due posti diversi di Pantelleria, a favore di vento, approfittando dello scirocco". A dirlo all'Adnkronos è l'ingegner ...Nelle Dolomiti settentrionali italiane si è verificata una massiccia caduta di massi dal Monte Marmalata. I soccorritori hanno sorvolato l'area poco dopo ...