Ilicic Bologna, il giocatore accetta il trasferimento (Di mercoledì 17 agosto 2022) Josip Ilicic vuole andare al Bologna, ma servirà trattare a pieno regime sull'ingaggio. Regna ottimismo in casa rossoblu C'è grande ottimismo per l'ingaggio di Josip Ilicic a Bologna. Secondo quanto risulta da Tuttomercatoweb, il fantasista sloveno è ben disposto a trasferirsi in Emilia Romagna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

