Elezioni 2022, Calenda a Letta: “Non strumentalizzare pandemia” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo sostenuto tutti i provvedimenti presi dai diversi governi con lealtà. Siamo nati parlando di sanità a nov del ‘19. Candidare virologi è a mio avviso sbagliato perché nel corso della pandemia hanno spesso ecceduto in protagonismo. Non strumentalizzare la pandemia. Grazie”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo a Enrico Letta che, sullo stesso social, ha scritto: “I meriti della candidatura Crisanti. Ognuno dice cosa pensa veramente della più grande tragedia degli ultimi tempi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo sostenuto tutti i provvedimenti presi dai diversi governi con lealtà. Siamo nati parlando di sanità a nov del ‘19. Candidare virologi è a mio avviso sbagliato perché nel corso dellahanno spesso ecceduto in protagonismo. Nonla. Grazie”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo, rispondendo a Enricoche, sullo stesso social, ha scritto: “I meriti della candidatura Crisanti. Ognuno dice cosa pensa veramente della più grande tragedia degli ultimi tempi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Mov5Stelle : Alle 22.00 di oggi 16 agosto 2022 si sono concluse le operazioni di votazione degli iscritti delle proposte di auto… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Berluscon: “Assoluzioni siano inappellabili”. Ma la norma, approvata da un suo governo, è gi… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Elezioni 2022, Di Maio: 'Impegnarsi tutti per tetto prezzo gas' - Adnkronos : Elezioni 2022, Di Maio: 'Impegnarsi tutti per tetto prezzo gas' -