Dramma a Castel Volturno, padre e figlio di 6 anni annegano in mare (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'uomo era al mare con tre figli minori, di 6, 10 e 13 anni a Castel Volturno, quando la corrente li ha trascinati lontano dalla riva: è morto con il più piccolo nel tentativo di salvarli. padre e figlio di 6 anni, di origine straniera, sono morti annegati in mare in località Ischitella di Castel

