Controlli a Ferragosto nelle Rsa, il 20% è irregolare. Scattano le sanzioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - In concomitanza con il periodo di Ferragosto, i carabinieri del Nas hanno rafforzato i Controlli presso le strutture sociosanitarie e ricettive per anziani e disabili. I militari hanno ispezionato, sull'intero territorio nazionale, 351 strutture, tra residenze sanitarie assistenziali (Rsa), case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, individuandone 70 irregolari, pari al 20% degli obiettivi controllati, contestando 127 sanzioni penali e amministrative, per oltre 40 mila euro. Tra le violazioni più ricorrenti sono state rilevate carenze strutturali ed organizzative delle strutture come la presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza massima autorizzata, spesso collocati in ambienti eccessivamente ristretti e situazioni di minore assistenza delle persone ospitate, riconducibili a un numero ridotto di ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - In concomitanza con il periodo di, i carabinieri del Nas hanno rafforzato ipresso le strutture sociosanitarie e ricettive per anziani e disabili. I militari hanno ispezionato, sull'intero territorio nazionale, 351 strutture, tra residenze sanitarie assistenziali (Rsa), case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, individuandone 70 irregolari, pari al 20% degli obiettivi controllati, contestando 127penali e amministrative, per oltre 40 mila euro. Tra le violazioni più ricorrenti sono state rilevate carenze strutturali ed organizzative delle strutture come la presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza massima autorizzata, spesso collocati in ambienti eccessivamente ristretti e situazioni di minore assistenza delle persone ospitate, riconducibili a un numero ridotto di ...

sulsitodisimone : Controlli a Ferragosto nelle Rsa, il 20% è irregolare. Scattano le sanzioni - GiornaleLORA : Controlli di ferragosto alle case di riposo: Blatte in cucina ed operatori in stato di ebbrezza - BitontoLiveIt : Controlli in ambito ferroviario, il bilancio della Polfer nella settimana di ferragosto - SiciliaReporter : Taormina, serrati controlli di Ferragosto dei Carabinieri: un arresto, 5 denunce e 15 persone segnalate quali assu… - zazoomblog : Colleferro. Controlli straordinari dei Carabinieri nel weekend di Ferragosto - #Colleferro. #Controlli… -