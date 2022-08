Usa | Trump chiede la restituzione immediata dei documenti sequestrati dall' Fbi

(Di martedì 16 agosto 2022) L'ex presidente pensa a un viaggio in Scozia per visitare uno dei suoi golf club a fine estate: sarebbe il primo all'estero da quando ha lasciato la Casa ...

CottarelliCPI : Pillole dagli USA: Trump vuole abolire il Dipartimento dell'Istruzione perché gli insegnanti americani sono pericol… - LaStampa : Usa, Trump attacca l’Fbi: hanno rubato i miei passaporti - ladyonorato : Certo che se il giudice che ha disposto il mandato di perquisizione della casa di #Trump è l’ex avvocato di Epstein… - JJ1897JJ : RT @rodcostakiwi: Dopo l'irruzione dell'FBI a casa di Trump, in USA stanno succedendo cose... Ma i media hanno deciso che non sono interess… - askanews_ita : Il Dipartimento di Giustizia #Usa vuole tener segreto un documento su #Trump -

L'Indro

L'ex presidente pensa a un viaggio in Scozia per visitare uno dei suoi golf club a fine estate: sarebbe il primo all'estero da quando ha lasciato la Casa ...Giuliani ha condotto azioni legali per contestare l'esito delle elezioni e ha anche amplificato le affermazioni infondate disulla presunta frode elettorale. In qualità di avvocato elettorale ... USA: Trump, il resiliente — L'Indro Donald Trump ha chiesto "rispettosamente" sulla sua piattaforma social Truth la "restituzione immediata" di alcuni documenti sequestrati dall'Fbi nella sua perquisizione a Mar-a-Lago. Un post che non ...Durissimo il commento del tycoon sulla perquisizione subita in Florida: "Questa è un'aggressione a un avversario politico a livelli mai visti" ...