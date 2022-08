Spettacolo dei Fuochi stasera al Monte di Procida (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo il grande successo di ieri a Pozzuoli, sarà possibile assistere allo Spettacolo dei Fuochi pirotecnici a Monte di Procida – località Acqua Morta – stasera alle ore 24.00. I Fuochi d’artificio, saranno realizzati dalla famiglia Vaccalluzzo, campioni del mondo siciliani. Per rivedere i Fuochi di Pozzuoli del giorni di Ferragosto CLICCA QUI. Potrebbe interessarti anche: Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo il grande successo di ieri a Pozzuoli, sarà possibile assistere allodeipirotecnici adi– località Acqua Morta –alle ore 24.00. Id’artificio, saranno realizzati dalla famiglia Vaccalluzzo, campioni del mondo siciliani. Per rivedere idi Pozzuoli del giorni di Ferragosto CLICCA QUI. Potrebbe interessarti anche: Il Blog di Giò.

GianlucaVasto : Se il PD mette all'uninominale un Collina, un trivellatore dei mari, il voto dei Verdi Ambientalisti andrà a chi tr… - NYCPARISVENICE : @teatrolafenice Tesoro, questo è bellissimo??Tuttavia, mi sembra che le visite turistiche non siano possibili tutti… - gmduello : RT @fanpage: 'Better Call Saul ha mostrato temi molto più complessi rispetto a quelli di Breaking Bad, esplorando in profondità il lato osc… - fanpage : 'Better Call Saul ha mostrato temi molto più complessi rispetto a quelli di Breaking Bad, esplorando in profondità… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L’azienda di abbigliamento di Victoria Beckham è in perdita di quasi 54 milioni di sterline. A farlo sapere il sito inglese Th… -