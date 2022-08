Secondo voi Crisanti ha fatto bene a candidarsi? (Di martedì 16 agosto 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

DavidPuente : 1/ Secondo voi, questo politico sta usando la pandemia come strumento di propaganda politica??? - LegaSalvini : Secondo voi con quale simbolo ha presentato Letta? ?? #25settembrevotoLega - UffiziGalleries : 'E prego voi, mie signore, e vi consiglio che viviate sempre in questa santissima vita e povertà' Scritti di San Fr… - florabarral : Cara @inter, sono 24 ore che tento di fare la tessera SiamoNoi, ma dopo innumerevoli difficoltà (tipo che per recup… - I_m_falling : RT @inlovewithhaz_: louis ha 30 anni, secondo voi si fa mettere i piedi in testa? supportive sì ma non penso che sia un coglione che non si… -