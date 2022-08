Orietta Berti: “Drone su spettatrice? Per fortuna signora sta bene” (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Drone che è caduto su una spettatrice? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell’incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Per fortuna ho saputo che la signora sta bene, le sono vicina”. Così Orietta Berti all’Adnkronos sull’incidente avvenuto ieri sera durante il suo concerto in piazzale Giglia, ad Agrigento, dove un Drone utilizzato per scattare foto e riprese aeree dall’alto è improvvisamente precipitato colpendo una donna che stava assistendo all’esibizione seduta in una panchina. La donna trasportata in ospedale per accertamenti medici, a quanto si apprende dallo staff della Berti, ora sta bene. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente. (di Alisa Toaff) L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ilche è caduto su una? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell’incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Perho saputo che lasta, le sono vicina”. Cosìall’Adnkronos sull’incidente avvenuto ieri sera durante il suo concerto in piazzale Giglia, ad Agrigento, dove unutilizzato per scattare foto e riprese aeree dall’alto è improvvisamente precipitato colpendo una donna che stava assistendo all’esibizione seduta in una panchina. La donna trasportata in ospedale per accertamenti medici, a quanto si apprende dallo staff della, ora sta. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente. (di Alisa Toaff) L'articolo ...

