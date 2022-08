Nuova ondata di calore, giovedì bollino arancione in 6 città (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Nuova ondata di calore tra domani e dopodomani al Centro-Sud Italia, che nelle prossime 48 ore passerà dal colore verde al giallo e poi all’arancione. giovedì Palermo sarà l’unica città da bollino rosso, ma saranno 6 i capoluoghi con bollino arancione: Bari, Campobasso, Catania, Perugia, Rieti e Roma. E’ il quadro che emerge dall’ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, aggiornato questa mattina. Il peggioramento delle condizioni termiche inizierà domani con 17 città, sulle 27 monitorate, con bollino giallo, tutte al Centro-Sud. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) –ditra domani e dopodomani al Centro-Sud Italia, che nelle prossime 48 ore passerà dal colore verde al giallo e poi all’Palermo sarà l’unicadarosso, ma saranno 6 i capoluoghi con: Bari, Campobasso, Catania, Perugia, Rieti e Roma. E’ il quadro che emerge dall’ultimo bollettino delle ondate didel ministero della Salute, aggiornato questa mattina. Il peggioramento delle condizioni termiche inizierà domani con 17, sulle 27 monitorate, congiallo, tutte al Centro-Sud. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

