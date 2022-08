Musetti-Coric in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2022 (Di martedì 16 agosto 2022) Lorenzo Musetti affronterà Borna Coric nel contesto del primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2022. Il tennista italiano ha superato brillantemente le qualificazioni e tenterà di domare il talento dell’avversario per un posto al secondo atto del torneo; sul cemento statunitense, Musetti dovrà confermare quanto di buono messo in pratica sulla terra battuta. Coric è un rivale valoroso e possiede delle caratteristiche tecniche interessante, con il rovescio come miglior colpo e una costanza da fondo invidiabile; il croato però non vive il suo miglior momento di forma, per via di un recente infortunio, dunque attenzione all’evoluzione del match con Musetti favorito. La sfida di riferimento andrà in scena oggi, ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Lorenzoaffronterà Bornanel contesto del primo turno deldi. Il tennista italiano ha superato brillantemente le qualificazioni e tenterà di domare il talento dell’avversario per un posto al secondo atto del torneo; sul cemento statunitense,dovrà confermare quanto di buono messo in pratica sulla terra battuta.è un rivale valoroso e possiede delle caratteristiche tecniche interessante, con il rovescio come miglior colpo e una costanza da fondo invidiabile; il croato però non vive il suo miglior momento di forma, per via di un recente infortunio, dunque attenzione all’evoluzione del match confavorito. La sfida di riferimento andrà in scena, ...

