Maltempo Firenze: 4.039 chiamate al Nue 112, colonna mobile della regione Toscana a Bagno a Ripoli (Di martedì 16 agosto 2022) Dal primo pomeriggio sono impegnati, insieme a 10 squadre di volontari che spaleranno e pomperanno via l'acqua, un autocarro e tre bobcat, piccole pale meccaniche su ruota, utili a liberare velocemente i siti interessati dai detriti L'articolo proviene da Firenze Post.

