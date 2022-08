Luiz Felipe, non è ancora iniziata l’avventura al Betis (Di martedì 16 agosto 2022) Luiz Felipe non ha ancora iniziato la sua nuova avventura al Betis: il club andaluso deve prima vendere per poterlo registrare Non è ancora cominciata la nuova avventura di Luiz Felipe al Betis. E lo stesso si può dire degli altri acquisti degli andalusi: Claudio Bravo, Luiz Henrique, Joaquin, Guardado e Willian José. Il motivo è legato alle regole del fair play finanziario della Liga Spagnola, che costringono il club di Siviglia a dover cedere per poter iscrivere i nuovi calciatori a bilancio. Per ora dai biancoverdi si è mosso solo Marc Bartra al Trazbonspor, liberando 7.5 milioni di ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022)non hainiziato la sua nuova avventura al: il club andaluso deve prima vendere per poterlo registrare Non ècominciata la nuova avventura dial. E lo stesso si può dire degli altri acquisti degli andalusi: Claudio Bravo,Henrique, Joaquin, Guardado e Willian José. Il motivo è legato alle regole del fair play finanziario della Liga Spagnola, che costringono il club di Siviglia a dover cedere per poter iscrivere i nuovi calciatori a bilancio. Per ora dai biancoverdi si è mosso solo Marc Bartra al Trazbonspor, liberando 7.5 milioni di ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoMercatoWeb : Luiz Felipe al Betis, avventura non ancora iniziata. Servono cessioni per registrare il contratto - AlessioAdam_ : Luiz Felipe gli avrebbe fatto fare tripletta, lo avrebbe falciato 2 volte in area di rigore e si sarebbe fatto espe… - ricardorubio44 : @fabrizioticconi Bartra sarebbe stato il difensore titolare con Luiz Felipe. - bennygiardina : Secondo AS, Luiz Felipe avrebbe accettato di ridursi l'ingaggio per poter essere registrato dal Betis nelle liste p… - LazioNews_24 : #LuizFelipe finalmente tesserato dal #BetisSiviglia -