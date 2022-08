Juventus, che sgarbo a Spalletti: pronto lo scippo del secolo (Di martedì 16 agosto 2022) Continua ininterrottamente il mercato della Juventus che, secondo le ultime indiscrezioni, sembra pronta a scippare un talento a Spalletti. Dopo i fuochi d’artificio all’inizio, la Juventus è pronta a chiudere il mercato con dei veri e propri botti. Dopo l’ufficialità di Kostic, la società bianconera vuole regalare ad Allegri altri rinforzi per dare al tecnico la rosa più completa e forte degli ultimi anni. L’obiettivo, dopo due quarti posti, è piuttosto chiaro: tornare a vincere lo scudetto ed essere grande protagonista a livello internazionale. Un centrocampista come Paredes e un attaccante del calibro di Depay; queste le priorità della società bianconera. AnsafotoLa Juventus, però, nel mercato non ha nessuna intenzione di fermarsi e con la possibilità di cedere sia Arthur sia Rabiot (il brasiliano piace al Valencia ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 16 agosto 2022) Continua ininterrottamente il mercato dellache, secondo le ultime indiscrezioni, sembra pronta a scippare un talento a. Dopo i fuochi d’artificio all’inizio, laè pronta a chiudere il mercato con dei veri e propri botti. Dopo l’ufficialità di Kostic, la società bianconera vuole regalare ad Allegri altri rinforzi per dare al tecnico la rosa più completa e forte degli ultimi anni. L’obiettivo, dopo due quarti posti, è piuttosto chiaro: tornare a vincere lo scudetto ed essere grande protagonista a livello internazionale. Un centrocampista come Paredes e un attaccante del calibro di Depay; queste le priorità della società bianconera. AnsafotoLa, però, nel mercato non ha nessuna intenzione di fermarsi e con la possibilità di cedere sia Arthur sia Rabiot (il brasiliano piace al Valencia ...

