Jacobs oro nei 100 metri Il re è tornato

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 agosto 2022) Meno di dieci secondi per spazzare via i dubbi e i punti interrogativi di questi mesi. Meno di dieci secondi per confermare di essere tra gli sprinter più forti a livello mondiale. Meno di dieci secondi per riportare l'Italia sul tetto d'Europa nei 100, a 44 anni dal trionfo di Pietro Mennea a Praga. Marcellscrive un'altra pagina indelebile nella storia dell'atletica italiana, vincendo la gara regina davanti ai due britannici Zharnel Hughes (9''99') e Jeremiah Azu (10''13'). L'azzurro firma la sua miglior prestazione dell'anno (9''95') nonostante la forma fisica non perfetta, come dimostra il taping tricolore alla gamba sinistra con cui ha disputato la finale. Dopo l'ottima partenza e una buona progressione, lo sprinter nato a El Paso ha mostrato meno brillantezza negli ultimi, resistendo comunque al ritorno di ...