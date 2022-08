In Scozia gli assorbenti sono diventati gratuiti (Di martedì 16 agosto 2022) Da lunedì 15 agosto in Scozia chiunque ne abbia bisogno può ottenere gratuitamente assorbenti o prodotti per il ciclo mestruale. Lunedì è entrata in vigore una legge approvata nel novembre del 2020 dal parlamento scozzese che ha reso la Scozia Leggi su ilpost (Di martedì 16 agosto 2022) Da lunedì 15 agosto inchiunque ne abbia bisogno può ottenere gratuitamenteo prodotti per il ciclo mestruale. Lunedì è entrata in vigore una legge approvata nel novembre del 2020 dal parlamento scozzese che ha reso la

