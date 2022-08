Ida Platano beccata con un volto storico di Uomini e Donne | Brindiamo all' amore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 16 agosto 2022) Dopo lo spavento dato ai suoi follower, Idatorna a dare notizie dell'andamento delle sue vacanze su Instagram. Il brutto momento di salute sembra essere superato e la ex tronista torna insieme a un ospite davvero inatteso. Oltre ad augurare un buon ferragosto, lacoglie l'occasione per proporre un altro brindisi. Possono stare tranquilli i fan di Ida. La ex tronista di, il dating show di Maria De Filippi dove si cerca l', si mostra di nuovo sorridente sul suo profilo Instagram. Laera stata oggetto di molte attenzioni ultimamente. In un primo momento, i suoi follower erano stati preoccupati in seguito alla sua condivisione di foto che facevano intuire un ricovero in ospedale. Successivamente, Ida ...