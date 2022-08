Grosso spavento per Renato Pozzetto: fan col fiato sospeso per l’attore comico (Di martedì 16 agosto 2022) Momenti di paura per Renato Pozzetto, l’attore comico di origine milanese che vanta una carriera straordinaria nel cinema e nel teatro Se c’è un attore che per molti anni ha impersonificato i modi di fare ed il tipo di umorismo tipicamente milanese, quello è certamente Renato Pozzetto. Uno degli interpreti più amati della commedia all’italiana. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Momenti di paura perdi origine milanese che vanta una carriera straordinaria nel cinema e nel teatro Se c’è un attore che per molti anni ha impersonificato i modi di fare ed il tipo di umorismo tipicamente milanese, quello è certamente. Uno degli interpreti più amati della commedia all’italiana. L'articolo proviene da Inews24.it.

Marynadeipanema : Sono solo le 10 e stamattina ho già pianto, riso, preso un grosso spavento e mi sono incazzata. Per oggi di emozio… - News24_it : Terra amara, anticipazioni 8 agosto 2022: grosso spavento per Zuleyha, ecco perché - Tv Soap - News24_it : Terra amara, anticipazioni 8 agosto 2022: grosso spavento per Zuleyha, ecco perché - Tv Soap -