Gianmarco Saurino di Che Dio ci aiuti esce allo scoperto: ecco chi è la sua fidanzata (Di martedì 16 agosto 2022) Gianmarco Saurino volto noto di Che Dio ci aiuti sembra aver trovato l’amore e una foto sarebbe lì a dimostrarlo. Una donna misteriosa avrebbe stregato il cuore dell’attore? Il suo nome è sicuramente legato alla serie di Rai Uno Che Dio ci aiuti, volto noto dell’avvocato Nico al fianco di Suor Angela, ma in ultimo anche alla fiction di grande successo Doc – Nelle tue mani, dove ha interpretato Lorenzo Lazzarini, personaggio di fantasia morto di Covid. A parte il suo percorso professionale, molti dei suoi fan si domandano quale sia lo stato attuale della situazione sentimentale di Saurino. A corrergli in aiuto ci avrebbe pensato los tesso attore, postando uno scatto black and white sul suo profilo Instagram. Gianmarco Saurino non è più single? Fino ad ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 agosto 2022)volto noto di Che Dio cisembra aver trovato l’amore e una foto sarebbe lì a dimostrarlo. Una donna misteriosa avrebbe stregato il cuore dell’attore? Il suo nome è sicuramente legato alla serie di Rai Uno Che Dio ci, volto noto dell’avvocato Nico al fianco di Suor Angela, ma in ultimo anche alla fiction di grande successo Doc – Nelle tue mani, dove ha interpretato Lorenzo Lazzarini, personaggio di fantasia morto di Covid. A parte il suo percorso professionale, molti dei suoi fan si domandano quale sia lo stato attuale della situazione sentimentale di. A corrergli in aiuto ci avrebbe pensato los tesso attore, postando uno scatto black and white sul suo profilo Instagram.non è più single? Fino ad ...

LuciaSchepisi : E anche Gianmarco Saurino non è più single ?? - edserholicc : GIANMARCO SAURINO FIDANZATO Io sono ufficialmente in lutto - giasausource : @ballaallalunaa Stay tuned, presto parleremo del nuovo film con Gianmarco Saurino giasau in uscita prossimamente su Sky ?? - mrkether : Gianmarco Saurino ???? #DragRaceItalia - spritzgirl : Gianmarco Saurino -