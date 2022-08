F1 | si correrà in Australia anche nel 2023 Annunciate le date di Albert Park

Leggi su sportface

(Di martedì 16 agosto 2022) L’n Grand Prix Corporation ha confermato quest’oggi ledel Gran Premio d’di F1 per il: sinel weekend dal 30 marzo al 2 aprile. Questo significa che per il secondo anno consecutivo Melbourne farà da cornice al terzo appuntamento del Mondiale. Gli organizzatori hanno infatti firmato un contratto con la FIA che garantisce al circuito didi essere la prima gara dell’anno per cinque stagioni da qui al 2035. Ciò non avverrà il prossimo anno, ma nel 2024 e nel 2025 la F1 tornerà ad aprire la sua stagione Down Under. SportFace.