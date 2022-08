Europei Monaco, Jacobs e Tamberi volano in finale (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco DI BAVIERA - E' stato una serata piena di soddisfazioni per gli atleti azzurri impegnati agli Europei di Atletica leggera in programma a Monaco di Baviera. Il campione olimpico Marcel Jacobs ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 agosto 2022)DI BAVIERA - E' stato una serata piena di soddisfazioni per gli atleti azzurri impegnati aglidi Atletica leggera in programma adi Baviera. Il campione olimpico Marcelha ...

SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - poliziadistato : Campionati europei ???? di atletica Monaco di Baviera #MarcellJacobs è tornato!! Il campione olimpico delle… - Corriere : Marcell Jacobs è tornato, è medaglia d’oro nei 100 metri agli Europei di Monaco - robtic58 : RT @jeperego: A Monaco di Baviera una guardia di sicurezza degli Europei è stata arrestata per aver fatto il saluto nazista davanti a un g… - effedierre69 : RT @jeperego: A Monaco di Baviera una guardia di sicurezza degli Europei è stata arrestata per aver fatto il saluto nazista davanti a un g… -