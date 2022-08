Elezioni Kenya: vince William Ruto, ma è caos (Di martedì 16 agosto 2022) William Ruto vince le Elezioni in Kenya. Tuttavia, prima dell’annuncio quattro membri su sette della commissione elettorale hanno detto di non poter confermare il risultato, definendolo di “natura opaca”. Elezioni Kenya: vince William Ruto William Ruto ha vinto le Elezioni in Kenya e si appresta a diventare il quinto presidente del paese. Secondo i risultati Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 agosto 2022)lein. Tuttavia, prima dell’annuncio quattro membri su sette della commissione elettorale hanno detto di non poter confermare il risultato, definendolo di “natura opaca”.ha vinto leine si appresta a diventare il quinto presidente del paese. Secondo i risultati

