Cagliari, gli negano l'accesso in un locale: tenta di travolgere i passanti con l'auto – Video (Di martedì 16 agosto 2022) È stato allontanato da un locale, è salito in auto e ha tentato di travolgere i passanti, colpendone uno di striscio. È accaduto sabato notte nel lungomare Poetto a Quartu Sant'Elena (città metropolitana di Cagliari)). Ferito un uomo di 51 anni che ha riportato la frattura del polso e della gamba. Ricercato il 40enne che lo ha urtato. L'episodio, che sta facendo il giro dei social con un Video in cui vengono riprese le manovre spericolate del 40enne, è avvenuto davanti a un locale. L'uomo voleva entrare, ma i responsabili della sicurezza gli avrebbero negato l'acceso. A quel punto è salito a bordo della sua Fiat Punto e ha tentato di travolgere prima in retromarcia e poi con un passaggio davanti al locale, le persone ...

