ATP Cincinnati 2022: Lorenzo Musetti eliminato al primo turno da Borna Coric (Di martedì 16 agosto 2022) Non ci sarà la prima sfida tra Lorenzo Musetti e Rafael Nadal. Ad affrontare il mancino di Manacor sarà il croato Borna Coric, che supera il toscano con il punteggio di 7-6(2) 6-3 e andrà dunque a cercare di rimpinguare un conteggio dei precedenti che dice 2-2, benché l’ultimo confronto tra i due giocatori risalga a cinque anni fa. Le premesse sembrano molto buone, con Coric in versione dispensatore di regali e Musetti che ne approfitta per un parziale di 12 punti a 1. Una palla del 4-0 l’azzurro ce l’ha, ma da quel momento (o meglio, da una risposta di dritto lunga) il croato riesce a ripartire, salva il turno di battuta e poco dopo, sul 4-2, approfitta di svarioni abbastanza importanti a rete da parte di Musetti per il controbreak. Segue una gran ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Non ci sarà la prima sfida trae Rafael Nadal. Ad affrontare il mancino di Manacor sarà il croato, che supera il toscano con il punteggio di 7-6(2) 6-3 e andrà dunque a cercare di rimpinguare un conteggio dei precedenti che dice 2-2, benché l’ultimo confronto tra i due giocatori risalga a cinque anni fa. Le premesse sembrano molto buone, conin versione dispensatore di regali eche ne approfitta per un parziale di 12 punti a 1. Una palla del 4-0 l’azzurro ce l’ha, ma da quel momento (o meglio, da una risposta di dritto lunga) il croato riesce a ripartire, salva ildi battuta e poco dopo, sul 4-2, approfitta di svarioni abbastanza importanti a rete da parte diper il controbreak. Segue una gran ...

TV7Benevento : Tennis: Atp Cincinnati, Musetti ko al primo turno - - zazoomblog : LIVE Musetti-Coric 6-7 3-5 ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: il croato serve per il set - #Musetti-Coric #Cincinnati… - MaurizioGabell1 : RT @SicilianoSum: Il vaccinato #Berrettini perde nuovamente. Stavolta all' #ATP di Cincinnati. Spiace ???? (Ps: forse con la #quartadose le c… - TENIPOcom : ATP 1000/WTA 1000 Cincinnati - Hard (First Round) Borna Coric (CRO) def. Lorenzo Musetti (ITA) 7-6(2) 6-3 - ParlayPete1983 : RT @6ixPicks: ATP Cincinnati Fognini +108 -