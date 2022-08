Andrea Delogu offesa pesantemente sui social, la reazione: "Ti serve uno bravo.." (Di martedì 16 agosto 2022) La rossa Andrea Delogu risponde con una frecciata velenosa ad un ammiratore alquanto molesto su Instagram. Ecco cosa è successo e le parole della conduttrice. Questo è un periodo d'oro per la conduttrice Rai Andrea Delogu. La rossa, come ama definirsi lei stessa per l'acceso colore di capelli che sfoggia da qualche tempo, ha appena concluso il suo appuntamento nelle piazze d'Italia. La sua conduzione del Tim Summer Hits con Stefano de Martino ha convinto, piace la sua spontaneità e la sicurezza con la qualche si mostra dinanzi alla telecamera. Inoltre, ha dimostrato anche di sapersi destreggiare alla perfezione tra gossip e rumor di diverso genere. Da anni ormai si cimenta in trasmissioni più o meno famose che le hanno permesso di essere sempre più ammirata e corteggiata dalle varie reti e anche da svariati ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 16 agosto 2022) La rossarisponde con una frecciata velenosa ad un ammiratore alquanto molesto su Instagram. Ecco cosa è successo e le parole della conduttrice. Questo è un periodo d'oro per la conduttrice Rai. La rossa, come ama definirsi lei stessa per l'acceso colore di capelli che sfoggia da qualche tempo, ha appena concluso il suo appuntamento nelle piazze d'Italia. La sua conduzione del Tim Summer Hits con Stefano de Martino ha convinto, piace la sua spontaneità e la sicurezza con la qualche si mostra dinanzi alla telecamera. Inoltre, ha dimostrato anche di sapersi destreggiare alla perfezione tra gossip e rumor di diverso genere. Da anni ormai si cimenta in trasmissioni più o meno famose che le hanno permesso di essere sempre più ammirata e corteggiata dalle varie reti e anche da svariati ...

