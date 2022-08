Ultime Notizie Roma del 15-08-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 agosto 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Taiwan in primo piano Pechino avvertito Washington è Taipei che ogni ostacolo alla riunificazione è dell’isola la Cina è destinato a fallire che l’esercito cinese addestrato per distruggere risolutamente ogni di separatismo e Le interferenze straniere nelle tue azioni di formosa su cui Pechino Rivendica la sovranità Questo è il contenuto di una nota della portavoce del Ministero della Difesa cinese dopo il lancio di nuovo esercitazioni nel e nello spazio aereo Torna all’isola all’indomani del arriva a Taipei di una delegazione di cinque membri del congresso statunitense usare Taiwan da per controllare la Cina e affidarsi agli Stati Uniti per cercare le tendenze è destinato a fallire a scapito Il portavoce ogni tentativo che va contro la ...