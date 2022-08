Traffico Roma del 15-08-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti per lavori sono segnalati sulla Cassia bis è tra il raccordo è via della Giustiniana direzione fuoriè sempre in uscita dalla capitale è trafficata anche la mia Cassia tra il raccordo della Giustiniana a Primavalle per lavori in via Pietro Maffi è chiuso il tratto tra via di Val Favara e Piazza Capecelatro a Gianicolense chiusa per lavori via Bernardino Ramazzini tra via Giacomo e via Federico Di Donato sono deviate le linee bus di zona oggi consueta pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali con chiusura delle strade nella zona di Porta Portese deviazioni per 10 linee bus per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...